Palmeri: "La Champions può essere un impiccio per il Milan? Quello che può venire di buono è un regalo"

Il Milan ha il gruppo già invalicabile, che comincia sull’inviolabile Anfield, a cui non si possono chiedere miracoli, anzi tutto quello che può venire di buono da questa Champions per i rossoneri è un regalo o quasi.

Ma si sa che i rossoneri ci tengono particolarmente. Però, considerando quanto visto in 3 giornate, e considerati i problemi sparsi che ognuna delle grandi d’Italia si porta appresso, siamo sicuri che questa Champions non sia d’impiccio?

Gruppo impossibile, partite che ti sfiancano con l’alto rischio di lasciarti insoddisfatto: al Milan che invece si sta proponendo come mai recentemente come candidato principale e credibile per lo scudetto, perdere tempo e energie in questi impegni sapendo che comunque non vincerà la Champions, può essere infine una operazione di sottrazione pericolosa. Meglio godersi le partite senza troppe pressioni e pensare che non è quello l’obiettivo, anche perché essere sicuri sul tempo totale a disposizione di Ibra è un esercizio ancora più difficile.