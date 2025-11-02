Pancaro: "Dopo il 4-1 i giocatori del Deportivo ci fecero i complimenti. Al ritorno..."

Giuseppe Pancaro, ex terzino di Lazio, Milan, Fiorentino e non solo, è stato ospite del podcast My Turnover su YouTube. Queste le sue parole:

I tuoi due anni al Milan con due sconfitte amare: la prima è il quarto di finale di Champions contro il Deportivo…

“L’abbiamo vissuta malissimo tutti. All’andata la partita finì 4-1 ma poteva tranquillamente finire 5 o 6 a 1. I giocatori del Deportivo a fine partita vengono da noi e ci fanno i complimenti: “Siete troppo più forti per noi”. Poi purtroppo il calcio ti punisce perché nella partita di ritorno non ci abbiamo capito praticamente niente. Loro sono stati più forti di noi in tutto. Andavano il doppio di noi, hanno vinto meritatamente ed è stato un peccato, perché quella squadra poteva assolutamente arrivare fino alla fine in Champions League”.

I giocatori del Deportivo secondo te sono stati sinceri con quei complimenti?

“Secondo me sì, era stata una partita veramente a senso unico. Il risultato di 4-1 era stato stretto, poteva essere molto molto più largo”.

Secondo te a cosa è dovuto il black out del ritorno?

“Una giornata no nostra e una giornata super loro. Erano una squadra completamente diversa da quella dell’andata. Un po’, ma relativamente, lo stadio loro caldo, i tifosi… È stata proprio una giornata no nostro e per loro una giornata super”.