Pancaro: "Il Milan mi aveva anche impressionato positivamente, poi si è inceppato qualcosa"

Pippo Pancaro, ex calciatore del Milan, si è così espresso a TMW sul Milan:

È più attardato il Milan: come giudica la stagione rossonera finora?

"Era partito molto bene e mi aveva anche impressionato positivamente, poi si è inceppato qualcosa. Però, nonostante questo, dà sempre l'impressione di poter fare un ottimo campionato e anche un buon percorso in Europa League. Il problema è che in questo momento continua ad avere tanti infortunati: secondo me, se riuscirà a recuperare il prima possibile più giocatori possibili potrà fare un campionato da protagonista".

Ha condiviso lo spogliatoio con Simeone e Inzaghi, si aspettava che diventassero allenatori top a livello mondiale?

"Quando giochi è difficile fare una previsione del genere. Sicuramente stiamo parlando di due persone che, a modo loro, vivevano di calcio già da giocatori".

A proposito di Inzaghi: secondo lei è il miglior allenatore italiano?

"Oggi Simone è uno degli allenatori migliori che ci sono in Italia e io penso che in questo momento straordinario che sta attraversando l'Inter il vero valore aggiunto sia lui".