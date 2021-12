Pancaro: "La delusione della Champions dovrà ricaricare il Milan per il campionato"

Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan, è intervenuto a Sky Sport 24 commentando la partita di Champions League giocata ieri dal Milan contro il Liverpool: “Alcuni giocatori con più esperienza, come Ibrahimovic, potevano dare qualcosa in più nella partita contro il Liverpool. Ne ho visti anche altri un po’ sottotono, tipo Hernandez e Maignan che però viene da un infortunio. Il Milan poteva fare qualcosa di più è vero ma è capitato in un girone di ferro. Questa squadra è anche all’inizio di un nuovo progetto, con tanti giocatori giovani. In Champions League è importante l’esperienza e l’abitudine a giocare certe partite, la speranza è che questa esperienza possa servire in futuro al Milan per ritornare grande anche in Europa come ha fatto in passato. Da queste gare impari anche che devi alzare il livello. In certe competizioni non puoi permetterti la minima disattenzione. Adesso la delusione per l’eliminazione è tanta ma deve essere proprio questa a permettere al Milan di ricaricarsi per il campionato, cercando di vincere lo scudetto.