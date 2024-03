Pancaro: "Non sono d'accordo con tutte le critiche che sta ricevendo Pioli"

Giuseppe Pancaro, ex calciatore e tecnico, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Lazio-Milan, per chi pesa di più? Sarri o Pioli?

"Per entrambi. La Lazio è molto distante dal quarto posto e se vuoel avere speranze non può perdere terreno e deve vincere. E poi dopo l'ultima prestazione a Firenze serve un po' di morale ed entusiasmo invista del ritorno di Champions. Per Pioli va fatto un discorso a parte. Non sono d'accordo con tutte le critiche che sta ricevendo. Ho letto le parole di Cardinale, ma per me sono critiche non motivate. L'Inter è nettamente più forte, però è una squadra che è partita come progetto tre anni fa, quest'anno il Milan ha cambiato tanto ed è come se fosse ripartito da zero. Non è possibile che diventi così competitivo da subito. Il tempo però non te lo dà più nessuno. Serve lavorare, programmare, come ha fatto l'Inter".

Si giocherebbe Immobile dall'inizio sia col Milan che a Monaco?

"Visto il momento, la Lazio deve pensare solo alla partita di stasera, non si può permettere di far riposare qualcuno per martedì. Serve vincere e con una buona prestazione. Serve la formazione migliore e se sta bene gioca Immobile".