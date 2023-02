Panchina d'Oro: per la Serie A 2021-2022 vince Stefano Pioli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' in corso a Coverciano la consegna della Panchina d'Oro. Il premio per la Serie A 2021-2022 è stato vinto da Stefano Pioli con 33 voti su 46. A premiare il tecnico rossonero sono stati il Presidente della Lega di A, Lorenzo Casini, e il numero uno dell'AIC, Umberto Calcagno. Tre voti per Luciano Spalletti del Napoli, quattro voti per Davide Nicola della Salernitana.