Panini, torna album sul top del calcio

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Esce domani in edicola "Panini FIFA 365", la nuova collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale e realizzata da Panini su licenza ufficiale FIFA. E' composta da 468 figurine, di cui 182 speciali: olografiche, fustellate ed effetto gold. Grazie al particolare formato, queste figurine contengono circa 500 immagini diverse di giocatori e squadre, con riferimento a 22 tra i più importanti e titolati club al mondo. Tre i team del campionato italiano: Juventus, Inter e Napoli. Le figurine potranno essere raccolte in un album di 64 pagine. In copertina campeggiano Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Luka Modric, Kylian Mbappé e Robert Lewandowski. I 22 club rappresentati hanno una doppia pagina dedicata con figurine a mezzobusto e in movimento di 16 calciatori, oltre che dati statistici relativi a vittorie e goal negli ultimi 5 anni, anno di fondazione e titoli nazionali ed internazionali conseguiti.