Panucci: "Il Dna europeo del Milan esiste. La sfida si deciderà al ritorno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Panucci, doppio ex di Milan e Inter, ha commentato a Tuttosport l'euroderby che oggi vivrà la sua gara di andata: "I derby storici si sono sempre risolti alla seconda. Per me la gara di ritorno sarà quella che dirà chi andrà a Istanbul. Adesso che ci sei vuoi vincere, vuoi andare in finale. L’Inter pensa di poter battere il Milan.

Il Milan è a casa sua in Europa e andare a giocare la finale per tutti e due i club è tanta roba". E poi una battuta sulla tradizione rossonera in Europa: "Esiste il Dna Milan? Assolutamente sì è come il Real Madrid. In Europa il Milan sa trovare tutta la sua identità. È un’arma pericolosa per l’Inter…".