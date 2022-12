Panucci: "Il Milan è cresciuto in Europa, contro il Tottenham sarà una sfida aperta"

MilanNews.it

Cristian Panucci, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Twitch del Milan soffermandosi anche sulla prossima sfida di Champions prevista contro il Tottenham: “In Europa il Milan è cresciuto dall’anno scorso, continua il suo percorso: con il Tottenham è una partita aperta, le inglesi sono toste e Conte le prepara molto bene. È un turno dove poteva andare peggio, col Tottenham se la gioca alla grande anche se sarà, come al solito in Champions, un ottavo comunque complicato. In campionato bisogna vedere cosa decide il Napoli. Se il Napoli rallenta rientrano tutte. Ma se il Napoli va così tutte vanno per il secondo posto. Il Milan comunque sta facendo un percorso incredibile”.