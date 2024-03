Panucci: "Milan, stagione da 6.5. Cardinale parla senza sapere di calcio: Inter nettamente superiore"

vedi letture

Tra i commenti post partita di Milan-Empoli, gara vinta dai rossoneri ieri per 1-0 a San Siro senza una prova superba ma concreta, che ha consegnato il secondo posto nelle mani dei rossoneri a discapito della Juventus fermata sul pari dall'Atalanta, c'è stato anche quello di Christian Panucci, ex difensore anche del Milan e che con il Diavolo ha vinto tanto. L'ex calciatore è spesso ospite alla trasmissione Pressing che va in onda sulle reti Mediaset la domenica sera e ripercorre il weekend di calcio appena trascorso. Panucci ha fornito la sua visione sul Milan e sull'operato di Gerry Cardinale.

Le parole di Panucci sul Milan: "La stagione del Milan è da 6,5. Cardinale parla senza sapere di calcio. Come può dire che il Milan dovrebbe essere primo quando ha davanti una squadra nettamente superiore come l’Inter? Costruisca una squadra più forte e a quel punto il Milan potrà diventare primo…”