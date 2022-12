Panucci: "Sempre stato riconoscente al Milan, per me è ancora casa"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Cristian Panucci, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Twitch del Milan soffermandosi anche sul proprio addio alla società rossonera: “Sono sempre stato riconoscente al Milan e mi è dispiaciuto anche per i tifosi perché sono andato all’Inter, ma ho fatto una scelta professionale e avevo scelto di tornare a Milano. Non rinnego nulla del mio passato, ma questo non cambia nulla nel mio amore verso il Milan, sarò sempre riconoscente per quello che mi ha dato, non si può dimenticare, dalle vittorie all’affetto della gente. Sono stato in India per il Milan e ancora si ricordano di noi. Non può essere diverso il mio sentimento per il Milan, avrò sempre una grande riconoscenza verso questi colori e questa città. Poi ad un certo punto ci siamo divisi ma non per questo io non provo amore verso il Milan, anzi tuttora il Milan per me è casa”.