Paola Ferrari perde la causa con Mino Raiola: "Il vaffa non è diffamazione"

Mino Raiola assolto per le offese a Paola Ferrari. A riportare la notizia è Libero: nel 2017, l’agente aveva usato toni durissimi in conferenza stampa nei confronti della giornalista e conduttrice RAI, che aveva twittato sostenendo che Donnarumma non dovesse vestire la maglia della Nazionale. Era l’epoca del primo tormentone rinnovo, poi arrivato col Milan, e Raiola aveva apostrofato pesantemente Ferrari: “Una signora che ha sposato una persona che gestisce uno degli hedge fund più grandi al mondo… come cazzo ti permetti di dire codice etico. Ma vattene a fanculo tu e Carlyle (il fondo gestito appunto dal marito di Paola Ferrari, ndr)”. Secondo il quotidiano milanese, il tribunale di Roma avrebbe rigettato la domanda di risarcimento avanzata da Ferrari, non reputando “le dichiarazioni in questione una condotta diffamatoria”. Nello specifico l’aver mandato la giornalista a quel paese “non costituire condotta icone a ledere la reputazione, nonostante l’indubbia trivialità”.