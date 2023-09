Paolillo: "Il calcio è malato per diversi motivi, non solo a causa dei soldi che vanno ai procuratori"

La Fifa è in ballo con un nuovo regolamento che dovrebbe diminuire compensi e e intermediazioni dei procuratori. Di tale argomento ha parlato Ernesto Paolillo, ex ad dell'Inter, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

I procuratori stanno dando battaglia in vari tribunali.

"Se lo fanno perché non vengono tagliati i loro profitti, è una cosa. Se invece vogliono difendere un sistema che copre delle connivenze non trasparenti…".

Anche quando lei era dirigente dell’Inter gli agenti avevano tanto potere?

"Non come adesso… Le società si sono adeguate a comportamenti in alcuni casi troppo sfacciati e nessuno ha il coraggio di denunciare in Lega o in Federazione quando ci sono dei 'ricatti' ".

Questa nuova legge risanerà il mondo del pallone?

"Il calcio è malato per diversi motivi, non solo a causa dei soldi che vanno ai procuratori. Porre un freno a questa distorsione però aiuterà a limitare il deficit del sistema".

E se gli agenti sciopereranno, mettendo i loro assistiti sul piede di guerra?

"In un modo o nell’altro si dovranno adeguare e comunque… non faranno la fame in futuro. Mi sembra una vicenda simile a quando gli agenti di Borsa passarono al mercato telematico da quello delle grida. Il mondo del calcio deve avere tutte transazioni telematiche, compresi gli importi delle commissioni".