Papà e agente Reijnders: "Ecco come è esploso all'AZ. Deve segnare di più"

Anche Martin Reijnders, ex calciatore e padre del centrocampista Tijjani Reijnders, ha parlato a Voetbal International dell’avventura del figlio al Milan e del suo ruolo nelle trattative: “Non mi definisco un agente, sono principalmente un supervisore. Faccio le trattative con i club, ma assumiamo un avvocato per verificare i contratti. Ci sono alcuni buoni agenti nel mondo, ma anche molti cattivi. Allora preferisco tenerlo nelle mie mani. - spiega Reijnders senior tornando con la mente a quanto il classe ‘98 cercava spazio nell’AZ Alkmaar - Abbiamo avuto una dura conversazione con Max (Huiberts, dt del club olandese NdR). Ero un fan di Fredrik Midtsjø, il diretto concorrente di Tijjani, ma nella sua ultima stagione non aveva raggiunto il livello degli anni precedenti. All'AZ tengono traccia di tutto e tutte le statistiche mostrano che Tijjani era davanti a lui. - continua il padre del centrocampista - In quella conversazione ho indicato chiaramente che mio figlio non si sarebbe seduto in panchina per un'altra stagione. Poche settimane dopo Midtsjø partì per la Turchia e tutto cambiò. E ora Tijjani è un esempio in casa AZ di quanto sia importante avere pazienza. Ha dimostrato di adattarsi velocemente a un livello superiore sia con il Milan sia con l’Olanda”.

Spazio poi a un retroscena di mercato: “Sono stato contattato più volte dallo scouting dell’Ajax, Tijjani era in cima alla lista del club di Amsterdam e si diceva che prima dovessero vendere alcuni giocatori per concretizzare l’approccio. Pochi mesi dopo fu nominato Sven Mislintat a cui venne dato il mio numero, ma non mi chiamò mai. Evidentemente non aveva bisogno di mio figlio. - continua ancora Reijnders senior - Feyenoord e Twente ci avevano già sondato l'estate precedente. All'epoca il prezzo indicativo, compreso tra uno e mezzo e tre milioni di euro, ma venne ritenuto troppo alto. Un anno dopo Tijjani andò in Italia per molti più soldi”.

Spazio poi al presente con una nota di colore: “Il giorno dopo il debutto contro il Bologna abbiamo ricevuto una chiamata che diceva che la maglietta di Tijjani era quella più venduta nel webshop. È stato un bel inizio, ma ora deve continuare questo trend e segnare più spesso. La creazione di opportunità sta andando bene, ora rendimenti ancora più elevati. Senza forzarsi. Andrà tutto bene”.