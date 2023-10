Papin così su PSG e Milan: "Milan forte ma Mbappè è un "killer"

Interessante spunto da parte di Jean-Pierre Papin, intervenuto così al Festival Dello Sport sulla prossima sfida europea tra PSG e Milan: "Sono molto curioso di vedere la partita, sono due squadre giovani e forti. Mi piace molto Luis Enrique, che è un grande allenatore, per il Milan sarà un problema fermare Mbappè, è un killer della porta.

Per vincere a Parigi servirà una partita perfetta, come ha fatto il Newcastle che ha vinto con grandi meriti. Sarà difficile per il Milan, ma nel calcio non si può mai sapere, anche perchè pure Pioli ha un gran giocatore come Leao: è ancora poco continuo ma potrà diventare un grande top come Mbappè se lavorerà bene nel tempo".