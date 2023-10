Papin racconta Adlì: "Lo conosco bene, all'inizio non sapeva difendere, ora si è adattato alla Serie A"

Importanti dichiarazioni da parte del Pallone D'oro 1991, intervenuto così al Festival Dello Sport, nei confronti del centrocampista rossonero: "Adlì lo conosco perchè viveva a Bordeaux, in Francia ha fatto bene ma in Italia è tutto un altro calcio. Quando lo sentivo gli dicevo che doveva imparare a difendere bene, finalmente ha imparato bene e ha saputo conquistare Pioli. Ora Adlì è un giocatore pronto per questa Serie A".