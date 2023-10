Papin ricorda il suo Milan: "Eravamo i più forti del mondo, Van Basten il mio idolo"

Belle dichiarazioni per il Milan e i suoi tifosi da parte del Pallone D'oro 1991, Jean-Pierre Papin: "Andai via da Marsiglia dopo aver segnato tantissimo e aver vinto trofei importanti, in Francia sono diventato un giocatore importante. Ho avuto l'opportunità di scegliere il Milan perchè era da sempre il mio sogno fin da bambino, è stato un privilegio giocare per i rossoneri. In quel periodo eravamo la squadra più forte del mondo, senza discussioni. Van Basten, che per me era un idolo, io e Gullit, tre palloni d'oro, penso ci sia poco da aggiungere".