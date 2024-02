Papin rivela la sua personale top 11: quante leggende rossonere!

Il passato non sempre deve per forza esser dimenticato, specialmente se questo racchiude dentro sè grandi ricordi contornati da vittorie e trofei vinti: è il caso del francese Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, che ha stilato la sua personale top 11 per 'Sportweek', settimanale in edicola con 'La Gazzetta dello Sport', spiegando anche la scelta di determinati giocatori, ricordando inoltre speciali aneddoti. Questa la speciale squadra formata dall'ex rossonero.

Schierata in campo con un 4-3-3, nella squadra dei sogni del due volte campione d’Italia e una volta d’Europa, sempre in maglia rossonera, domina il Milan, che porta addirittura 5 rappresentanti ben distribuiti tra i tre reparti: difesa, centrocampo e attacco. A dire la verità sarebbero 6, visto che l’allenatore ipotetico di questa formazione sarebbe Fabio Capello, definito da Papin “il mio modello di allenatore”.

Papin non ha dubbi, in porta Oliver Kahn. I primi due esponenti rossoneri sono in difesa, e per entrambi Papin ha parole di pura ammirazione. “Grande capitano, quando sono arrivato a Milanello mi sono messo vicino a lui per capire in fretta ogni cosa del club. Franco era l’intelligenza fatta giocatore: avrebbe meritato anche lui il pallone d’oro”, così l’ex rossonero ha descritto l’attuale presidente onorario dei rossoneri Franco Baresi. Sulla corsia mancini, ovviamente, c’è Paolo Maldini: “Il giocatore più impressionante della mia carriera: al 200% in allenamento come in partita, sempre. Mix di eleganza e classe, mi ha pure fatto segnare qualche gol. Oggi sarebbe il difensore ideale per Guardiola”. A completare il reparto, poi, spazio ad Amoros e Mozer.

A centrocampo, la diga davanti alla difesa è rossonera: Marcel Desailly. “Con lui accanto ci sentivamo tutti più sicuri. Trasmetteva fiducia e garantiva equilibrio. Un guardiano fenomenale”, dice di lui Papin. Ai suoi lati Stojkovic e un po’ di Inter, con Lothar Matthaus. In attacco due terzi del tridente parlano olandese, lingua cara al Milan. A sinistra spazio a Ruud Gullit: “Ragazzo solare, simpatico e divertente. Strapotere fisico e tecnica: pareva costruito in laboratorio”. Sull’altra corsia, poi, spazio a Chris Waddle. Al centro dell’attacco non può che esserci Marco Van Basten: “Ho scelto il Milan perché volevo giocare con lui, il numero 9 perfetto. Attaccante totale”.