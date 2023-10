Papin su Leao: "Il portoghese più indietro rispetto a Mbappè, è meno continuo"

Jean-Pierre Papin, pallone d'oro nel 1991 ed ex attaccante rossonero negli anni 90' è intervenuto così al Festival Dello Sport, analizzando tra i vari argomenti, la prossima sfida di Champions League tra PSG e Milan, con un particolare commento sulla sfida Mbappè-Leao: "Si sta per giocare PSG-Milan, loro hanno preso un bravo allenatore come Luis Enrique. Il problema per i rossoneri è bloccare Mbappè perché resta il più forte di tutti. Serve una partita perfetta come quella che ha fatto il Newcastle contro di loro. Kylian è un killer, può fare la differenza in un istante.

Rafael Leao è altrettanto capace ma da questo punto di vista è meno continuo nell’essere decisivo rispetto a Mbappè. È comunque una partita equilibrata. Mbappè deve vincere il Pallone d’Oro, il problema per lui è che non basta fare grandi cose nel campionato francese".