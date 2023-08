Paqueta e il caso scommesse, ci sono 3 ammonizioni sospette. L'ultima 2 settimane fa

Lucas Paquetá, è finito sotto la lente di ingrandimento della Football Association (FA). Nei confronti del brasiliano è stata aperta un'indagine, poiché sospettato di avere scommesso su alcune partite. Nello specifico, riporta il Daily Mail, sono tre le partite analizzate, nelle quali il centrocampista è stato ammonito.

Le partite in questione sono contro l'Aston Villa dello scorso 11 marzo; contro il Leeds del 21 maggio e la più recente, di questa stagione, contro il Bournemouth (12 agosto). Proprio la gara contro le cherries ha alimentato i sospetti accelerato le indagini: nella circostanza il brasiliano ha spintonato nei minuti di recupero Illia Zabarnyi e protestato con l'arbitro. La partita per la cronaca si avviava verso un pareggio per 1-1. Il giocatore era sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori da cinque mesi. Flussi sospetti di scommesse sono stati segnalati all'Ilha de Paquetá, piccola isola a Rio de Janeiro.

La FA è stata prontamente informata della situazione da alcuni funzionari il lunedì successivo e due giorni più tardi ha informato West Ham e Paquetá della situazione. Da qui il trasferimento al Manchester City, che sembrava ormai cosa fatta, che è saltato.

Al momento sia il West Ham che la FA hanno rifiutato di commentare la vicenda. Ricordiamo che se i sospetti venissero confermati, Paquetá rischia una lunga squalifica. Solo recentemente un giocatore della Premier League, Ivan Toney, ne sta scontando una di 8 mesi.