Paquetà: "Non ho paura di bruciarmi al Milan. Non mi è stato regalato niente"

Nel corso di una conferenza stampa, Lucas Paquetà, prossimo acquisto rossonero, ha risposto così ad una domanda relativa alla paura di bruciarsi con il trasferimento al Milan: "Sono sempre stato indicato come ‘la promessa’, ‘il futuro’ e questo tipo di cose. Il tempo passa e io miglioro, non ho paura. Ho sempre avuto al mio fianco la famiglia, mio padre, mia madre. mia moglie e anche con le pressioni del club che ha creduto in me pagandomi le cure, non ho mai avuto problemi di pressione. C’è stato sacrificio e lavoro, non mi è mai stato regalato niente”.