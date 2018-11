Paquetà: "Non vedo l'ora di arrivare al Milan e di conquistarmi lo spazio in campo"

Lucas Paquetà, in conferenza stampa, ha parlato così di come potrebbe esultare in Italia in caso di gol: “Quando segno sono sempre molto felice, sempre ‘ballerino’ con le esultanze. Non farò differenze nemmeno in Italia. Vedremo se qualcuno si metterà al mio fianco a fare qualche balletto (ride, ndr). Ma già so che sarà difficile far ballare dopo un gol gente come Higuain. Scherzi a parte, non vedo l’ora di arrivare e conquistarmi lo spazio in campo”.