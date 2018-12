Paquetà saluta il Flamengo: "Per sempre nel cuore, addio!"

Lucas Paquetà ha giocato per l'ultima volta con la maglia del Flamengo, chiudendo la gara in lacrime. Al termine del match, il trequartista brasiliano ha dedicato un messaggio su Instagram alla squadra e ai tifosi: "Dico addio a un club, a una storia, alla miglior tifoseria del Brasile, a compagni e persone importantissime sul mio sentiero, a casa mia!. Questa società è sempre stata e sempre sarà nel mio cuore. Momenti felici, tristi, di incertezza e di affermazioni. Quindi ci tengo a ringraziare il Flamengo per tutto quello che ha fatto per me, per avermi 'creato' come atleta e come essere umano. Sono sempre entrato in campo per fare del mio meglio, con la luce negli occhi e l'allegria di vestire questa maglia facendo ciò che amo! Quindi ci tengo a ringraziare per l'affetto e per il supporto tutta la tifoseria e tutti quelli che tifano e vibrano per il mio lavoro. Grazie Flamengo. Addio".