PAR-MIL (2-1). Errore di Leao e prateria per il Parma: gol. Leao disperato per terra

Al 76esimo il Parma torna in vantaggio. Errore di Leao che sbaglia l'apertura per Emersonn Royal lasciando una prateria ad Almqvist: palla in mezzo e gol facile facile di Cancellieri. Il portoghese si butta per terra disperato: Fofana corre da lui e lo rincuora.