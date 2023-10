Paradosso Milan: in Champions è sia il peggior attacco che la miglior difesa

vedi letture

Un inizio di Champions League all'insegna della X di pareggio e dello zero per il Milan di Stefano Pioli. Dopo due gare nella massima competizione europea questa stagione, i rossoneri vivono una specie di paradosso. La squadra è sia il peggior attacco con zero gol segnati in 180 minuti (insieme a Borussia Dortmund e Benfica) che la miglior difesa con zero reti incassate (insieme solo al Barcellona). Se il secondo dato va mantenuto il più possibile, il primo va assolutamente migliorato.