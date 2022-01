Paradosso Serie A: con nuove limitazioni stadio Venezia potrà ospitare più tifosi rispetto alla capienza al 50%

Nella giornata odierna è arrivata la decisione della Lega Serie A di giocare la terza e la quarta giornata di ritorno del campionato con la capienza degli stadi ridotta a 5000 persone per impianto invece che al 50% del totale. Una scelta difficilmente comprensibile per vari motivi, oltre che dannosa per le casse dei club.

Un provvedimento difficile da accettare, anche perché ci si aspettava che le limitazioni potessero essere decise in base ad una percentuale tifosi ammessi/capienza, e non un numero fisso per tutti. A San Siro, capienza 80018 persone, ci sarà quindi lo stesso numero di tifosi ammesso allo Stadio Pier Luigi Penzo, capienza 9977 persone.

Inoltre c'è un dato che fa davvero sorridere: con le precedenti limitazioni, quelle della capienza al 50%, nello stadio del Venezia erano ammessi circa 4988 spettatori. Ora, con questo provvedimento che dovrebbe "salvaguardare" la salute dei tifosi, ne saranno ammessi dodici in più.