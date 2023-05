Paragoni con De Ketelaere, Kakà: "Non mi piacciono. Il mio consiglio..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ricardo Kakà è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera all'interno dello speciale preparato per la semifinale di Champions tra Milan e Inter. Questo il pensiero su Charles De Ketelaere, spesso paragonato al fuoriclasse brasiliano: "I paragoni non mi sono mai piaciuti. La mia storia è gia stata scritta. Se avessi la possibilità gli direi di andare in campo con la mente libera, facendo quelle giocate che gli hanno procurato l'interesse del Milan".