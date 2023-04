Pardo: "Se Leao e Lukaku iniziano a lievitare, Inter e Milan possono dire la loro a Istanbul"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pierluigi Pardo, durante Tutti Convocati, si è così espresso su Milan e Inter: "Se Leao e Lukaku iniziano a lievitare, premesso che comunque andrà a finire quella sarà tra Manchester City e Real Madrid parte favorita, Inter e Milan possono dire la loro a Istanbul. Nella partita secca può accadere di tutto. Il Milan ha trovato ampie soluzioni e le due partite col Napoli sono state una dimostrazione importante.

Lukaku non era in crisi, anche se nelle ultime partite aveva sbagliato parecchi gol io, comunque, lo vedevo bene. Inzaghi è stato messo in discussione, non sono d’accordo però perché non ha avuto né buona stampa né buoni tifosi. L’unico piccolo errore di comunicazione è stato nel cadere in qualche eccesso di recriminazione".