Pardo su Loftus-Cheek: "E' una bella sfida. Acquisto che ha valore di rassicurazione"

MilanNews.it

Pierluigi Pardo nel corso di Tutti Convocati in onda su Radio 24 ha parlato di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese che presto verrà ufficializzato dal Milan. Queste le sue parole: "Un buon giocatore. Un po' incostante come rendimento ma con dei colpi importanti. In questo momento è anche un acquisto che porta un valore di rassicurazione per i tifosi che erano in difficoltà anche da un punto di vista psicologico. Un giocatore duttile, di prospettiva: è una bella sfida, è un bel pescare"