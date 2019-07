Pari Milan alla prima di Giampaolo

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 19 LUG - Non va oltre il pari il nuovo Milan di Marco Giampaolo nella prima sgambata stagionale. I rossoneri, in un'amichevole rigorosamente a porte chiuse, vengono fermati 1-1 a Milanello dal Novara, squadra di Serie C passata in vantaggio nella ripresa con un calcio di rigore di Matteo Stoppa, un classe 2000 di belle speranze. Solo un tiro dalla distanza di Theo Hernandez, subentrato a Rodriguez, evita al Milan la sconfitta. Per Giampaolo prime indicazioni tattiche chiare in una formazione ancora priva di tanti nazionali, di Krunic e Andrè Silva, per cui prosegue il lavoro personalizzato: il tecnico ha provato il 4-3-1-2, con Biglia regista, Chalanoglu mezzala, Suso nella posizione di trequartista e Castillejo come spalla d'attacco di Piatek. Domani la squadra partirà per gli Stati Uniti per la tournée.