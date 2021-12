Paris Fc e Lione esclusi dalla Coppa di Francia

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il Paris Fc e il Lione sono stati eliminati d'ufficio dalla Coppa di Francia dopo gli atti di teppismo che hanno portato all'annullamento della partita del 17 dicembre fra il primo e il secondo tempo. Le squadre erano sull'1-1 a Parigi quando i tifosi si sono riversati in campo nello stadio Charlety dopo gli incidenti sugli spalti. Piuttosto che cercare di concludere la partita, la Disciplinare della Federcalcio francese (FFF) ha deciso di espellere entrambe i club, ritenuti "responsabili degli incidenti avvenuti durante la partita". Il Nizza, sorteggiato per affrontare il vincitore fra Fc Paris e Lione nel turno successivo, passa direttamente agli ottavi. La Disciplinare ha anche multato il Paris Fc, squadra di II Divisione, di 10.000 euro e il Lione, cui è già stato tolto un punto in Ligue 1 per comportamento scorretto dei tifosi in questa stagione, di 52.000 euro. La Commissione ha imposto al Lione il divieto di portare i tifosi in trasferta in campionato per il resto della stagione. Il Paris Fc dovrà giocare cinque partite casalinghe a porte chiuse. (ANSA).