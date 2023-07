Parisi in vendita? Il ds dell'Empoli: "Ci sono trattative ma non siamo costretti a venderlo"

MilanNews.it

Fabiano Parisi è uno dei giovani italiani protagonisti della sessione di calciomercato. In passato anche il Milan era stato indicato come possibile destinazione del giocatore nel ruolo di vice Theo Hernandez. Il ds dell'Empoli Pietro Accardi ha parlato così nella conferenza di inizio stagione: "Nomi di squadre non ne faccio. Ci sono trattative in atto ma non abbiamo l'esigenza di vendere Parisi a tutti i costi. Tecnicamente è pronto per il salto, ma questo non vuol dire che sicuramente lo venderemo. Attualmente ci sono società interessate con cui stiamo trattando"