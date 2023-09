Parla Ballo-Tourè: "Pensavo di rimanere a Milano ma non potevo rifiutare il Fulham"

L'Evening Standard, quotidiano online britannico, ha riportato le prime parole di Fodè Ballo-Tourè da nuovo giocatore del Fulham. Il terzino senegalese si è trasferito in prestito dal Milan in Inghilterra sul gong del calciomercato estivo. Così ha parlato l'ex 5 rossonero: "È un club molto importante, un club storico. È stato molto peculiare. Non me lo aspettavo, pensavo di rimanere a Milano. All'ultimo momento, ho ricevuto una chiamata dal mio agente, che mi ha detto che il Fulham mi voleva. Non ho esitato.

Ho detto di sì ed è successo molto velocemente. Sono un grande fan della Premier League. Ho seguito il Fulham la scorsa stagione e hanno giocato un calcio molto bello. So che migliorerò qui. Per me, non puoi rifiutare il Fulham. Ho visto come hanno giocato la scorsa stagione ed è stato difficile per me rinunciarci. Spero che il Fulham faccia meglio della scorsa stagione."