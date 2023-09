Parla De Ketelaere: "Il Milan mi ha suggerito di andarmene? In parte sì"

Charles De Ketelaere sta cercando di ravvivare la sua carriera, dopo l'anno a vuoto con il Milan, nell'Atalanta, squadra a cui i rossoneri lo hanno ceduto in prestito. L'ex 90 del diavolo ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro della nazionale belga ed è tornato sull'estate vissuta in bilico. Queste le sue parole: "Se il Milan mi ha suggerito di andarmene? In parte sì. Ma anche io sapevo che avrei avuto poco spazio.

Per tutta l’estate ci sono state trattative di mercato. Mi sono chiesto: aspetto la mia occasione, resto anche giocando un po’ meno? O vado in un’altra squadra per mettermi alla prova? La seconda ipotesi mi faceva sentire meglio". Lo riporta la Gazzetta dello Sport.