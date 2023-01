Parla l'ex preparatore di Vasquez: "Mi ricorda Perin ma è più possente"

MilanNews.it

Augusto Ayala, preparatore dei portieri del Club Guaranì, che ha lavorato a stretto contatto fino a pochi giorni fa con Devis Vasquez, nuovo portiere colombiano del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttosport questa mattina e ha fatto il suo paragone: "Per restare in Italia, lo assocerei a Mattia Perin. Mi sembra abbiano un fisico simile anche se Devis è un po' più possente e più alto, dato che super il metro e novanta"