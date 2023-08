Parla Malesani: "Tifo Milan, avrei voluto allenarlo"

Alberto Malesani, allenatore di calcio, ha parlato ai microfoni de La Stampa in un'intervista e ha rivelato quale squadra avrebbe voluto allenare in carriera. Le sue dichiarazioni: "La nazionale. E il Milan, di cui sono tifoso. Quello dell'epoca di Berlusconi e Galliani. A un certo punto le strade si sono anche incrociate. Ma non è successo"