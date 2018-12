Parma, D'Aversa a DAZN: "Il rammarico è aver perso la palla dell'1-1, Abate ha limitato le nostre ripartenze"

Roberto D'Aversa è stato intervistato da DAZN nel postpartita di San Siro.

Sulla rimonta subita: "Siamo stati bravi a contenere la veemenza iniziale del Milan, bravi ad andare in vantaggio, non bravissimi a far passare un po' di tempo dopo il vantaggio. L'1-1 è nato da una palla persa da noi, dovevamo essere bravi a non perderla. Il rammarico è quello, sulla posizione di Calhanoglu si possono fare delle valutazioni. Non dobbiamo pensare alle scelte arbitrali ma agli errori commessi dai nostri".

Sulla gara: "Abbiamo avuto qualche lacuna quando riconquistavamo palla, loro con Abate hanno limitato questo tipo di ripartenze, un giocatore molto veloce. Nel primo tempo la palla gol più clamorosa è stata nostra con Barillà. Per fare risultato qua serve una giornata perfetta e sperare in una giornata storta. Il rammarico è che si poteva gestire meglio".