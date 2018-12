Parma, D'Aversa: "Milan grande squadra, dovremo giocare con la massima umiltà ma essere anche ambiziosi"

Durante la conferenza alla vigilia di Milan-Parma, il tecnico degli emiliani Roberto D'Aversa ha fatto il punto sulla gara di domani: "Arriviamo a questa sfida con tutti a disposizione, tranne Siligardi. Ieri pomeriggio abbiamo effettuato un controllo, ha un problemino, oggi non si è allenato e non farà parte del match, non è convocato. Siamo consapevoli della nostra dimensione, senza ragionare su quello che abbiamo già fatto. Affrontiamo una grande squadra, conosciamo le difficoltà che troveremo. Dovremo giocare con la massima umiltà ma anche ambiziosi nel riuscire a mettere in difficoltà gli avversari e nel provare a far risultato in uno stadio importante con un pubblico numeroso contro una squadra forte".