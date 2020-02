Parma, il DS Faggiano: "A gennaio ho pensato a Piatek"

Intervenendo in conferenza stampa, Daniele Faggiano parla così del mercato invernale che si è concluso qualche giorno fa, rivelando anche di aver pensato ad un obiettivo come Krzysztof Piatek: "Non era semplice muoversi in avanti. Nessuno degli attaccanti che avevamo contattato si è spostato in questa finestra di mercato. Tranne Piatek, a cui ho pensato e che sarei stato il primo a prendere, ma che era fuori budget e per prima cosa noi dobbiamo guardare alle nostre casse, degli altri non si è mosso nessuno. La lista ora è piena, ed Inglese è fuori a causa dell'infortunio. Non possiamo dunque andare sugli svincolati".