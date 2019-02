Parma-Inter 0-1, decide Lautaro Martinez

Si interrompe il digiuno nerazzurro, traversa di Gervinho

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - PARMA, 9 FEB - L'Inter interrompe il digiuno e grazie al lampo di Lautaro Martinez riporta il sereno tra i nerazzurri. Finisce 1-0 con il Parma: tre punti preziosissimi per Spalletti che torna così a respirare dopo settimane di pressioni e rumors sul futuro della panchina. Ha ben figurato però il Parma che soprattutto in avvio ha dato filo da torcere all'Inter: il solito Gervinho al 22' colpisce la traversa. Al nono della ripresa viene annullato dopo il ricorso alla Var il gol a D'Ambrosio: il colpo decisivo del difensore non è di testa ma con il braccio. L'Inter preme per tutta la ripresa, ma non riesce a finalizzare. Ci pensa Lautaro Martinez al 35' a mettere a segno il gol vittoria. Nerazzurri vicini al raddoppio con Brozovic che colpisce il palo.