Parola d'ordine della partita di domani? Pioli ne è certo: "Vittoria"

vedi letture

Empoli-Milan, sfida valida per l'ultima giornata del girone d'andata di campionato e in programma domani alle 12:30 a Empoli, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

Parola d'ordine della partita di domani? "Una: vittoria. Solo quello. Se vinci vuol dire che hai messo insieme tutte le altre cose. Vinci per merito, perché hai fatto più degli avversari. Conta solo vincere, è quello che sappiamo. Vogliamo continuare a stare bene, è solo quello l'obiettivo".