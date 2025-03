Parolo: "Cambiano due allenatori, rimangono società e giocatori: i risultati non cambiano. Qualche problema c'è"

Ennesima serata da dimenticare della stagione per il Milan che gicoa malissimo il primo tempo, nel secondo rimane in 10 e finalmente tira fuori il carattere andando a trovare il pareggio. Nel finale la beffa con il rigore trasformato al 98° dai biancocelesti, con i rossoneri sconfitti 2-1. Arbitraggio discutibile, specialmente sull'espulsione, e Champions League ormai andata. Nello studio post partita di Dazn, al termine della gara, è intervenuto l'ex giocatore Marco Parolo.

Le parole di Marco Parolo sulla situazione in casa rossonera: "Non vedo tanta unione da parte della società nella comunicazione, anche per consolidare certe posizioni o per dare una linea forte e di impatto. Cambiano due allenatori: rimangono società e giocatori, i risultati non cambiano. Qualche problema c’è . Con uno stadio che ti contesta viene fuori la personalità dei giocatori che devono essere di livello superiore".