Parolo: "Conferma per Pioli? Se la sentissi da Cardinale e Ibra avrebbe peso diverso"

Nella serata di sabato il presidente del Milan Paolo Scaroni ha ribadito ancora una volta la fiducia del club in Stefano Pioli, che ha un contratto in scadenza nel 2025. Nel post partita di Fiorentina-Milan su DAZN Marco Parolo parla del tecnico rossonero e del suo futuro. Queste le sue dichiarazioni:

“A Pioli do un 8 per il suo percorso al Milan. La vittoria dello scudetto è da 10, magari l’anno scorso un po’ meno… La Champions alti e bassi ma ha portato la squadra a giocarla. Sta facendo benissimo, è che non so quanto credito abbia nei confronti dei tifosi a meno che non vinca l’Europa League, lì cambia totalmente. Altrimenti l’anno prossimo alle prime difficoltà è già subito un problema.

Lui il suo ciclo l’ha fatto e l’ha fatto stra bene. Bisogna capire, non ho mai sentito da Cardinale o Ibra blindarlo. Quando arriverà da loro la conferma allora sarà una conferma con più forza. Al suo percorso do un voto pienissimo ma se fossi in lui… Poi lui l’allenatore vuole farlo, al Milan sta benissimo, ha dimostrato di avere il gruppo nelle mani. Dipende da che peso ti dà la società, “crediamo in Pioli” detto da Cardinale e Ibra ha un peso diverso”.