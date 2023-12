Parolo: "Dove si va a toccare Tomori dopo l'infortunio non è un bel segno"

vedi letture

Nel post partita di Salernitana-Milan Marco Parolo, in diretta su DAZN, parla dell’enorme problema infortuni per il Milan. Questa sera all’Arechi si è fatto male Fikayo Tomori: “C’è stato qualche errore nella programmazione, ci sono tanti flessori. Dove si va a toccare Tomori non è un bel segno. È vero che è una squadra che va a strappi, ma un’analisi va fatta”.