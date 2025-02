Parolo: "Fofana-Conceiçao, mai sboccato l'idillio. Dovrebbero fare parlare di più Moncada"

Marco Parolo ai microfoni di DAZN ha parlato di Torino-Milan, a pochi minuti dalla sfida: "Grandissima chance per rimettersi in corsa per la Champions, obbligo imprescindibile ora. Serve una gran prova, ma non sarà facile perché il Torino in casa dà di piùe può creare dei problemi".

Milan confermato per 10/11 rispetto alla sfida contro il Feyenoord: "Il Milan aveva giocato, tenendo una squadra alta. C'erano i fab four ma poi al di là dell'equilibrio serve metterla dentro. Col Feyenoord dopo che l'hai sbloccata non sei riuscito a fare altri gol, poi l'espulsione di Theo ha cambiato tutto".

Fofana ancora in panchina

"Non è mai sbocciato un idillio come c'era con Fonseca. Ovvio che è un giocatore forte, importante ma deve ritrovare la condizione migliore".

Dopo l'intervento di Moncada a DAZN

"Dovrebbero farlo parlare di più. È più chiaro nella spiegazione, mi sembra tanto la macchina dietro che costruisce. Chi sta costruendo il Milan".

Bisogna continuare con Theo Hernandez?

"Sì. Al netto di quel che è successo mercoledì è uno dei terzini più forte al mondo. Non sia sovraccaricato di responsabilità. Magari voleva andare via in estate, non ha legato con Fonseca. Poi lui era molto legato a Pioli, è un sentimentale. Con Conceiçao è un rapporto diverso. Non gli contesto la simulazione col Feyenoord, semmai il primo giallo. Ma mi sembra un giocatore che ci tenga. Ora vediamo la questione rinnovo, magari con la firma si rasserena. Quando c'è il futuro in dubbio se non sei un grosso leader carismatico questa cosa ti dà più fastidio".