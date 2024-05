Parolo: "Gli allenatori stranieri in Italia hanno sempre faticato"

In merito al possibile arrivo di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan, Marco Parolo, ex centrocampista, ha dichiarato a DAZN: "Conceiçao è un allenatore che sa valorizzare i giovani. Dipende cosa vuol fare la società, i nomi usciti sono simili a Pioli. Il Milan mi sembra indirizzato più sulla valorizzazione dei giovani, non so quanto ci sia dietro il concetto di vittoria. Potrebbero esserci anche delle cessioni importanti.

Il Milan dovrebbe fare un ulteriore step in avanti. Per Coinceiçao sarebbe la prima volta da allenatore in Italia, anche se ci ha giocato. Gli allenatori stranieri in Italia hanno sempre faticato. Con i nomi che leggo, io non vedo una differenza rispetto ad adesso. Se vuoi cambiare devi fare uno step in avanti".