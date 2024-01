Parolo: "In Italia Giroud sormonta in testa a tanti, finché c’è il Milan se lo deve godere”

L'ex centrocampista Marco Parolo, ospite a DAZN, ha parlato così dell'attaccante Olivier Giroud: “Me lo immagino un Milan senza Giroud? No, ma è fondamentale trovare qualcuno su cui appoggiarsi e permettere a Giroud di rifiatare. Nel periodo delle tre partite a settimana un po’ la sua età ha pesato. In Italia sormonta in testa a tanti, finché c’è il Milan se lo deve godere”.

Quest'anno il nazionale francese ha raccolto uno score di tutto rispetto: 11 gol e 7 assist in tutte le competizioni. L'ex Chelsea ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e non c'è ancora certezza per quanto riguarda il suo futuro: un argomento che probabilmente verrà affrontato in primavera.