Parolo: "Leao sembra non voler uscire dalla sua zona di comfort"

Marco Parolo, intervenuto a DAZN nel post partita di Udinese-Milan, parla così del momento di Rafa Leao: “Viene sempre raddoppiato, soffre un po’ questa situazione ma non dovrebbe. Sembra quasi non voler mai uscire dalla sua zona di comfort. Le difese si preparano, sanno che il primo uomo lo salta e quindi vanno a collassare centralmente. Il problema scatta nella testa, non nelle qualità tecniche e atletiche perché le ha”.