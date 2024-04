Parolo: "Loftus-Cheek cambia totalmente il volto del Milan"

Il 2024 del Milan è stato sorprendentemente positivo, con una sequela di risultati utili consecutivi che hanno portato la squadra di Pioli al secondo posto in Serie A e, per ora, ai quarti di finale di Europa League. Un periodo di forma che è coinciso con un Loftus-Cheek che si è riscoperto goleador: 10 gol stagionali di cui 9 nel nuovo anno. Marco Parolo a DAZN ne parla così:

“Questi risultati vogliono dire che il periodo da mettere sotto focus è quello degli infortuni e quella della flessione di Loftus-Cheek: ad inizio stagione è stato quello che ha dato qualcosa in più e soprattutto cambia totalmente il volto del Milan al netto di Leao, Giroud e gli esterni d’attacco. In mezzo al campo la differenza l’ha fatta lui ed è quello che al Milan serviva per fare lo step in più. Non l’ha avuto con continuità nella stagione ma ora lo sta avendo e sta facendo la differenza, e comunque dimostra che questa squadra è una squadra forte per la Serie A”.