Parolo: "Percorso Pioli positivo. Da qua il Milan può solo che crescere"

Nel pre partita di Milan-Salernitana, ultima partita di Pioli sulla panchina rossonera, Marco Parolo a DAZN da un giudizio sul percorso del tecnico emiliano: “Positivo. L’ha detto anche lui. Ha preso un Milan che difficilmente entrava in Champions, ora ci sta stabilmente e ha vinto uno Scudetto nonostante non avesse la rosa migliore. Da qua il Milan può solo che crescere per colmare il gap con l’Inter. E giusto che gli venga riconosciuto un ultimo tributo”.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernández; Florenzi, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leão; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Caldara, Kalulu, Kjær, Terracciano, Thiaw; Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega; Jović, Okafor. All.: Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Pasaridīs, Gyömbér; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Candreva, Kastanos; Tchaouna. A disp.: Costil, Salvati; Ferrari, Guccione, Pellegrino; Di Vico, Łęgowski, Sfait, Vignato; Boncori, Fusco, Simy. All.: Colantuono.